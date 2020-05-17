سقوط مزيد من القتلى خلال سادس أيام المواجهات جنوب اليمن

تواصلت المعارك أمس السبت بين القوات الحكومية اليمنية والانفصاليين الجنوبيين لليوم السادس على التوالي في محافظة أبين، وأدت إلى مقتل 14 عنصرا من الطرفين، وفق عدة مصادر عسكرية.

وأفادت المصادر أن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صدّت هجوما للقوات الحكومية التي تضم في صفوفها أنصار حزب الإصلاح الإسلامي، كان يهدف للسيطرة على زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس ، قال مسؤول عسكري حكومي طلب عدم ذكر اسمه إن 14 شخصا بينهم 10 جنود من القوات الحكومية قتلوا.

وأكد مصدر عسكري انفصالي هذه الحصيلة، وتحدث عن أسر 40 جنديا حكوميا بينهم قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش، والاستيلاء على أسلحة اللواء ومركباته العسكرية".

وهذه المعارك هي أول مواجهة عسكرية على هذا النطاق، منذ إعلان الانفصاليين "إدارة ذاتية" في جنوب البلاد يوم 26 نيسان/أبريل، عقب فشل تطبيق اتفاق سلام مع الحكومة ينصّ على تقاسم السلطة بين الطرفين. وقتل الإثنين 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرون من الطرفين.

ومنذ 2014، يتحارب في اليمن المتمردون الحوثيون، الذين يتلقون دعما من إيران ويسيطرون على شمال البلاد، مع القوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية منذ 2015.

لكن عدة خلافات تشق المعسكر المعادي للحوثيين، بين الحكومة والحركة الانفصالية التي تطالب بحكم ذاتي في جنوب البلاد، ويمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقع في الرياض اتفاق بين المجلس والحكومة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب سيطرة الانفصاليين على عدن، ثاني أكبر مدن البلاد. ووفق مصادر يمنية وسعودية، نصّ الاتفاق على دمج عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، مقابل عودة الأخيرة إلى عدن. لكن الاتفاق لم ينفذ في الآجال المحددة، ولم يتم التزام ببنود مهمة وردت فيه، خصوصا ما تعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، وفق عدة منظمات إنسانية. ويعيش البلد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.