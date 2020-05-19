خففت بلجيكا الإثنين من إجراءات الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الاثنين، حيث أعادت فتح المزيد من المدارس. ووسعت بلجيكا من إجراءات إعادة الفتح لشمل الأسواق والمتاحف ومحلات الحلاقة وحدائق الحيوان. ففي المدراس عاد تلاميذ المدارس الابتدائية وطلاب الثانويات إلى الدراسة، ولكن مع عدد محدود من التلاميذ للسماح بإحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

وفي كثير من الحالات، يبقى التعليم عن بعد من خلال أجهزة الكمبيوتر الإجراء الذي تبنته الكثير من العائلات. كما أعيدت فتح قاعات الحلاقة ومصففي الشعر على الرغم من كون يوم الاثنين يوم عطلة تقليدي بالنسبة لهذه الحرفة. وعلى الحلاقين وعملائهم ارتداء أقنعة واقية.