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شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا

خرج إلى شوارع المدن الإسبانية مئات الأشخاص للتنديد بالتعامل الحكومي مع أزمة فيروس كورونا في البلاد. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز. ورددوا هتافات تقول: "سانشيز ، أنت مجرم!" "يسقط الشيوعيون!" و "تعيش إسبانيا ، يعيش الملك!"، في الوقت الذي كانت الشرطة فيه تضبط الوضع الأمني وتراقب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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