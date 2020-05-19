شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات

أوقف جنود الحرس الوطني الروسي حركة المرور على طريق مزدحم في موسكو للسماح لعائلة من البط بعبور شارع لينينسكي Leninsky، أحد الشوارع الرئيسية في الجزء المركزي من المدينة. وعبرت 15 بطة الطريق المكون من 8 حارات ووصلت بأمان إلى وجهتها في حديقة نيسكانشي Neskuchny على بعد بضع مئات من الأمتار.
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