كوفيد-19: صندوق النقد الدولي يقر قرضاً عاجلاً للأردن بقيمة 396 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية عاجلة إلى الأردن، بقيمة 396 مليون دولار، وذلك بغرض مقاومة تبعات وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي، أن هذه المساعدة المالية الطارئة ستساعد الأردن على تلبية حاجياته، في وقت زادت مصاريف المملكة في القطاع الصحي، وسوف تساهم المبالغ بحسب الصندوق في مساعدة الأسر والمؤسسات الأكثر تضررا جراء الأزمة.

وقد وافق مجلس إدارة صندوق النقد على صرف المبلغ المالي عبر آداة التمويل السريع، التي تخول تعجيل عمليات تحويل الأموال، مقارنة بوسائل أخرى لصندوق النقد الدولي.