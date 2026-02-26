Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يزور هاري وميغان الجرحى والمرضى من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج
No Comment

فيديو. الأردن: هاري وميغان يزوران مُجلين من غزة ضمن مهمة للصحة النفسية

آخر تحديث:

رحبت الأردن، الأربعاء، بالأمير هاري وزوجته ميغان خلال زيارة إنسانية ركزت على الصحة والتعافي، التقيا فيها مرضى جرى إجلاؤهم من غزة.

انضم الزوجان إلى وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في زيارة استمرت يومين وتركزت على قضايا الصحة النفسية والصدمات الناجمة عن النزاعات.

اعلان
اعلان

وفي عمّان، التقيا أطفالا يتلقون العلاج بعد إجلائهم طبيا من غزة، وتحدثا إلى أطباء يتعاملون مع إصابات مزمنة مرتبطة بالحرب.

ووصفت الزيارة بأنها مهمة "استماع" أكثر منها مهمة سياسية.

وشارك هاري وميغان أيضا في مناقشات حول الدعم النفسي للمجتمعات النازحة، وزارا مشاريع تساعد اللاجئين الشبان على التكيف مع الفقدان وحالة انعدام الاستقرار.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان