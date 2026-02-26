فيديو. الأردن: هاري وميغان يزوران مُجلين من غزة ضمن مهمة للصحة النفسية

انضم الزوجان إلى وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في زيارة استمرت يومين وتركزت على قضايا الصحة النفسية والصدمات الناجمة عن النزاعات.

وفي عمّان، التقيا أطفالا يتلقون العلاج بعد إجلائهم طبيا من غزة، وتحدثا إلى أطباء يتعاملون مع إصابات مزمنة مرتبطة بالحرب.

ووصفت الزيارة بأنها مهمة "استماع" أكثر منها مهمة سياسية.

وشارك هاري وميغان أيضا في مناقشات حول الدعم النفسي للمجتمعات النازحة، وزارا مشاريع تساعد اللاجئين الشبان على التكيف مع الفقدان وحالة انعدام الاستقرار.