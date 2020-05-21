الدوري الإنكليزي: قائد ليفربول يشعر "بأمان" منذ عودته الى التدريبات

شدد قائد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم جوردان هندرسون الخميس على أنه يشعر بأنه "أكثر أمانا" منذ عودته إلى التدريبات هذا الأسبوع وسط مخاوف لاعبين آخرين من فيروس كورونا.

وعاد لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب إلى التدريبات الأربعاء في مجموعات صغيرة في وقت تخطو فيه رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز نحو استئناف المنافسات في حزيران/يونيو المقبل.

وعلى الرغم من أن جميع اللاعبين والأجهزة الفنية في أندية الدوري الممتاز تم اختبارهم للكشف عن فيروس "كوفيد-19"، اختار لاعب خط وسط تشلسي الدولي الفرنسي نغولو كانتي وقائد ومهاجم واتفورد تروي ديني عدم العودة إلى التدريبات بسبب مخاوف من الإصابة بالفيروس.

ومع ذلك، أوضح هندرسون أنه متأكد من أنه تم القيام بكل شيء للإبقاء على اللاعبين في آمان أكبر في مركز التدريب ميلوود الخاص بنادي ليفربول.

وقال هندرسون في تصريح لقناة "سكاي سبورتس" الخميس "أشعر براحة شديدة مع كل الإجراءات التي اتخذتها رابطة الدوري الإنكليزي والنادي إلى جانب زملائي".

وأضاف "الفحص، قياس درجة الحرارة، التباعد الاجتماعي والتعقيم، كل شيء كان على مستوى عال بالفعل منذ عودتنا. إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لجعلنا آمنين قدر الإمكان".

وتابع "نحن نشعر بالراحة ولهذا السبب نحن هنا للتدريب. أشعر بأمان شديد في التدريبات، وإلا لما كنت هنا".

وكانت الدوري الألماني أولى البطولات الخمس الكبرى التي استأنفت منافساتها الأسبوع الماضي، ويأمل هندرسون في السماح بالتدريبات الجماعية في إنكلترا على أن يلي ذلك استئناف مباريات الدوري الممتاز.

وقال "نريد اتباع البروتوكول الصحيح واتباع الخطوات التالية. نريد أن نبدأ التدريبات الجماعية بمجموعات أكبر ثم نأمل أن نستأنف اللعب مرة أخرى قريبا وليس آجلا، كلما كان ذلك آمنا".

وأوضح هندرسون أنه يتفهم قرار اللاعبين في الأندية الأخرى الذين فضلوا البقاء في منازلهم وعدم الالتحاق بالتدريبات.

وقال "أنا أحترم رأيهم تماما. فالجميع في وضع مختلف في المنزل، وفي النهاية، إذا كنت لا تشعر بالراحة، فلا يجب أن تشعر بالاضطرار أو الضغط للعودة إلى العمل".

وأضاف "أنا أحترم تماما رأي أي لاعب لا يشعر بالراحة حتى الآن. إذا شعر بذلك أي من زملائي في الفريق فإنني سأحترمه وأدعمه".

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس مع تفشي وباء "كوفيد-19". وتأمل الرابطة والأندية في التمكن من معاودة المباريات من دون جمهور اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم، وكان ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، وبالتالي يحتاج الى الفوز بمباراتين لحسم لقبه الأول منذ 1990.

وأكد هندرسون أنه كان متحمسا للحفاظ على لياقته قدر الإمكان أثناء فترة العزل التام، موضحا "عقليتي لم تتغير منذ توقفنا عن اللعب. كنت أشعر دائما بأن الموسم بحاجة إلى أن ينتهي كلما كان ذلك آمنا للقيام بذلك".

وختم "لقد بقيت بصحة جيدة قدر استطاعتي لذلك أنا مستعد، عندما يحين الوقت، للأداء على أعلى مستوى وإنهاء الموسم. كان هذا حافزنا".