ميسي: إذا فكرنا بخطر فيروس كورونا كثيراً فلن نبارح أماكننا

عبّر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن ارتياحه لعودة اللاعبين إلى التمارين تمهيداً للاستئناف المرتقب لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعليقها لنحو شهرين نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قد طرح تاريخ 12 حزيران/يونيو كموعد مثالي لاستئناف الليغا التي يتصدّرها برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

وبدأ اللاعبون في إسبانيا خوض تمارين فردية في مراكز التدريب ضمن برنامج خاضع لقيود عدة، فيما وُضع خمسة منهم (في الدرجتين الأولى والثانية) في حجر صحي بعد ثبوت اصابتهم بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف شخص في البلاد حتى الجمعة.

وقال ميسي في حديث مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشر الجمعة "خطر (التقاط) العدوى موجود في كل مكان. عندما تغادر منزلك فالخطر موجود أصلاً، أعتقد أنه لا يمكن التفكير به كثيراً، وإلا لن تبارح مكانك".

وتابع أفضل لاعب في العالم ست مرات "لكننا نتفهم أهمية الامتثال للبرتوكولات واتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة. العودة إلى التمارين هي الخطوة الأولى، لكن لا يجب أن نكتفي بذلك، ويجب الاستمرار باتخاذ الاحتياطات الممكنة ونفترض أننا سنلعب دون جماهير".

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي حيث يسمح بتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجياً. وستستأنف البطولة بدون جماهير، في قرار يحظى بالإجماع تقريباً في البلاد.

إشادة بهاجم إنتر

وأشاد ميسي بمواصفات مواطنه المهاجم لاوتارو مارتينيز، المرشح بقوة للانضمام من إنتر الإيطالي إلى الفريق الكاتالوني.

وفيما احتفل رأس حربة برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز بعامه الثالث والثلاثين، يبحث متصدر وحامل لقب الدوري الاسباني في آخر موسمين عن لاعب يحمل الشعلة الهجومية بدلاً منه.

لاوتارو مارتينيز أ ب Antonio Calanni

وفي ظل تقارير كثيرة تشير الى رغبة برشلونة بضم لاوتارو من إنتر، أعاد ميسي توجيه الاشادات لمواطنه وقال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الجمعة: "لأكون صريحاً، لا أعرف إذا حصلت أو تحصل مفاوضات حوله. لا فكرة لدي. لكن كما قلت من قبل، لاوتارو مهاجم رائع وكامل. هو قوي ويراوغ جيداً، يمكنه تسجيل الاهداف وبمقدوره حماية الكرة. لديه الكثير من نقاط التشابه مع لويس سواريز. سنرى ماذا سيحصل".

وتألق لاوتارو (22 عاماً) بشكل لافت هذا الموسم مع انتر وشكل ثنائياً هجومياً ضارباً مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد تسجيله 16 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم، لكن تقارير صحفية أشارت إلى قيمة بنده الجزائي مع إنتر تناهز 120 مليون دولار أمريكي.

وتابع ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات والذي سيبلغ الثالثة والثلاثين في حزيران/يونيو المقبل "من يقرّر في ملف الانتقالات يجب أن يكون ذكياً في الميركاتو (فترة الانتقالات) المنتظر. يجب تحسين الفريق بذكاء".

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد وخطا خطوة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله على أرض نابولي الإيطالي (1-1)، قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي ظل محاولة برشلونة إحراز لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 2015، عاد ميسي المتوج باللقب القاري أربع مرات إلى تصريحات أشار فيها في شباط/فبراير الماضي إلى أنه كي يحرز اللقب المرموق يتعيّن على برشلونة اللعب بشكل أفضل ما أثار اعتراض مدربه "ربما (المدرب كيكي) سيتيين أساء فهمي. أردت القول أنه بالطريقة التي نلعب فيها، لم نكن لنحرز المسابقة. لا أشكك أبداً بنوعية التشكيلة".

ودخل ميسي في نزاعات عديدة مع إدارته في الآونة الأخيرة، من بينها اتهامه الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بتقويض اللاعبين خلال مفاوضات تقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة، لضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وكان ميسي وجه أيضاً انتقادات علنية للمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في شباط/فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين لعدم دعمهم المدرب المقال من منصبه إرنستو فالفيردي.