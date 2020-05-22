شاهد: كاتدرائية إيطالية تبتكر طريقة جديدة لاحترام التباعد الاجتماعي عند زيارتها

في طريقة ذكية ومبتكرة، قامت كاتدرائية "دومو" في فلورانسا بتقديم أجهزة توضع حول رقبة الناس الذين قدموا لزيارتها، بهدف احترام مسافات التباعد الإجتماعي خلال الزيارات وسط تفشي وباء كورونا.

وقال القائمون على الكاتدرائية إنّ الجهاز سيُقدّم مجانا للزوار عند بداية الزيارة، موضّحين أنه يصدر صوتا ناعما ويهتزّ ويبعث بإشارات لتنبيه الزائرين، في حال اقترب شخصان على مسافة مترين. وأوضح متحف الكاتدرائية، واسمها الرسمي هو كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري، "أنّ هذا النظام، هو الأول من نوعه يُستخدم في متحف، يضمن أقصى درجات الأمان والراحة خلال الزيارة".