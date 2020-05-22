فرنسا تعاقب بسحب الرخصة من السائقين الذين يستخدمون الهاتف أثناء القيادة

اعتباراً من يوم الجمعة 22 مايو، يخاطر سائقو السيارات في فرنسا الذين يرتكبون مخالفة باستعمالهم الهاتف أثناء القيادة، بسحب الرخصة من قِبل الشرطة لمدة قد تصل إلى عام واحد.

"قد تقتلكَ مكالمة هاتفية"

هذا الشعار لم تستخدمه من قبل، الشرطة التي تُعنى بالسلامة المرورية، لكنها الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، ففي كل يوم في فرنسا يموت عشرة أشخاص أو يُصابون بجروح خطيرة أثناء القيادة بسبب محادثة هاتفية.

لذلك قررت وزارة الداخلية تشديد القواعد، حيث يتعرض كل سائق يتم إمساكه مرتكبا مخالفة مرورية سببها استخدامه لهاتفه المحمول، لسحب رخصة القيادة الخاصة به على الفور. وينطبق هذا القرار على وجه الخصوص على سائقي السيارات المُفرطين في السرعة، والذين لا يمتثلون لممرّ المشاة، أو للضوء الأحمر أو للأولوية.

ويقول ديفيد جوليارد ، مساعد المندوب الوزاري للسلامة عبر الطرقات إن "11٪ من الحوادث المميتة ترتبط بعدم اهتمام السائقين بالقيادة. وبينما يتزايد استخدام الهواتف الذكية بكثرة أثناء السياقة فإن ارتكاب أيّ جريمة أثناء الإمساك بهاتفك سيُعاقَب عليه الآن بسحب الشرطة لَرخصتك. ففي كل عام، يُرتكب ما يقارب ألفا من هذه الجرائم المزدوجة على الطريق".

كما يوضح جوليارد، أن سحب الرخصة يمتد من شهر واحد إلى ستة أشهر كحد أقصى، ولاستعادتها يجب المرور بلجنة طبية، إضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل كل واحدة منها إلى 135 يورو.

مرسيليا، 4 يناير 2012 AFP

"اكبح نفسك"

السائق الذي يستخدم هاتفه أثناء القيادة يزيد احتمال تعرضه للحادث بثلاثة أضعاف عن عدم استخدامه، أما قراءة رسالة أثناء القيادة فتعتبر أكثر خطورة، حيث يتضاعف خطر وقوع الحادث إلى 23 مرة مقارنة بالقيادة العادية.

تقدّر جمعية (Prévention Routière) أن حفظنا للمعلومات يقل بقرابة 50٪ عندما نركز على هاتفنا الذكي، لأن جلّ انتباهنا يذهب إلى المحادثة أو التنبيهات الصوتية أو اإلى رنين العاتف المتواصل.

لذلك توصي المنظمة غير الحكومية باعتماد بعض السلوكات قبل تشغيل السيارة: "ضع هاتفكَ في الوضع الصامت وضعه بعيدًا عن الأنظار. إذا كان يجب عليك استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) على هاتفك المحمول، فتأكد من إدخال مسارك قبل الانطلاق ووضع جهازك على مكان مناسب في السيارة. أمّا إذا كنت بصحبة مرافق، فاطلب من أحد الركاب استخدام هاتفك للردّ أو قراءة الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني. وإذا لم تكن سائقًا، فتأكد من أن الشخص الذي تدردش معه لا يقود سيارته، فإذا كان كذلك فانهي المحادثة معه سريعا"

لدى هذه الجمعية نداء وحد توجّهه إلى جميع مدمني الهواتف المحمولة الذين يستخدمونها أثناء القيادة وهي: "اكبح نفسكَ".