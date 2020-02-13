ماكرون سيحصل على سيارة مدرعة جديدة بمحرك هجين لمحاربة تغير المناخ

أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مجموعة من الخطط للحد من انبعاثات الكربون. وحسب وزيرة التحول البيئي والتضامن إليزابيث بورن تشمل الخطوات الجديدة تقديم مكافأة سنوية قدرها 200 يورو لموظفي الخدمة المدنية الذين يستخدمون الدراجات أو السيارات المشتركة للذهاب إلى العمل حيث سيبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من يوليو-تموز المقبل.

وسيقوم جميع وزراء الحكومة باستخدام سيارات كهربائية أو سيارات تعمل بمحركات هجينة قابلة للشحن خلال تنقلاتهم، كما سيتم تشجيعهم على ركوب القطارات بدل الطائرات أثناء الرحلات غير الطارئة التي تقل مدتها عن أربع ساعات. وأشارت بورت إلى أن الرئيس الفرنسي سيحصل بدوره على سيارة مدرعة جديدة ذات محرك هجين، وستضم السيارة بطارية قابلة للشحن.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة سوف تتوقف عن شراء المواد البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة اعتبارا من منتصف الصيف المقبل وسيتمّ اللجوء إلى استخدام 20 في المائة على الأقل من المواد العضوية في صناعة الأدوات التي تستخدم في المطاعم الخاصة بموظفي الخدمة العمومية.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الخميس عن مجموعة من التدابير لحماية قمة مون بلان بجبال الألب، والتي تعتبر أعلى قمة في أوروبا الغربية حيث سيقوم بزيارة نهر جليدي يشهد تقلصا بشكل كبير، مثله مثل سائر جبال الألب. وسترافق إليزابيث بورن الرئيس ماكرون في هذه الزيارة حيث اكدت أن التنقل سيتم بواسطة الطائرة.

ويؤكد العلماء أنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وغيرها من الملوثات يجب أن تبدأ في التراجع في أسرع وقت ممكن لتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحفاظ على الاحتباس الحراري بنهاية القرن العشرين بدرجة حرارة 2 درجة مئوية، ومن الناحية المثالية 1.5 درجة مئوية. وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وضع مسألة مكافحة تغير المناخ على سلّم أولوياته.