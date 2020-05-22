ألمانيا تحقق بشأن طبيب سوري يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حمص

تجري السلطات الألمانية تحقيقا في شأن طبيب سوري لاجئ في ألمانيا، يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حمص، وفق ما أوردت الجمعة صحيفة "دير شبيغل"، وذلك في موازاة محاكمة أمام القضاء الألماني عن انتهاكات منسوبة للنظام السوري.

وبحسب الصحيفة الأسبوعية الألمانية فإن الطبيب "حافظ أ." الذي يمارس المهنة في مقاطعة هيسن، يشتبه في أنه ضرب وعذّب وأساء معالجة مصابين معارضين للنظام السوري، في المستشفى العسكري في مدينة حمص التي شهدت انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت في آذار/مارس 2011.

ورفضت النيابة العامة في كارلسروهي الإدلاء بأي تعليق، لوكالة فرانس برس حول هذه المعلومات. وفي التحقيق الذي أجرته شبكة الجزيرة القطرية ودير شبيغل، تستند الصحيفة إلى إفادات أربعة أشخاص بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري مايز الغجر ومحمد وهبه.

والأسبوع الماضي تعرّف الشاهدان الآخران اللذان خسرا أحد أفراد عائلتيهما تحت التعذيب، على الطبيب في صورة ملتقطة له. ونفى محامي "حافظ أ." بشدة هذه الاتّهامات، مؤكدا أن موكّله المسيحي ضحية "افتراءات نابعة من أوساط إسلامية متطرفة".

لكن زميليه السابقين يرويان أنه تباهى بإجراء عملية جراحية لمعارض مصاب من دون تخدير، كما أنه سكب الكحول فوق العضو التناسلي لمعارض داخل سيارة إسعاف وأضرم فيه النار.

وبحسب إفادة أخرى فقد تعرّض في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالضرب لشاب مصاب بالصرع، وأجبره على إقحام حذاء في فمه. ووصل "حافظ أ." إلى ألمانيا في أيار/مايو 2015، وهو يعمل حاليا في مستشفى أحد المنتجعات الصحية.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل يجري القضاء الألماني في كوبلنس محاكمة هي الأولى في العالم، لعنصرين سابقين في الاستخبارات السورية، بتهم تعذيب متظاهرين معارضين للنظام، في المراحل الأولى من الانتفاضة في العام 2011.

أحد عنصري الاستخبارات السورية في محكمة كوبلنس الألمانية - 2020/04/23 أ ف ب

واستقبلت ألمانيا 700 ألف لاجئ سوري مدى تسع سنوات، وهي تجري منذ العام 2011 تحقيقا، بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، وتجمع وثائق وشهادات تخص هذه الانتهاكات.