وباء كورونا: أميركا الجنوبية بورة الفيروس الجديدة.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 335 ألفا و538 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد لفرانس برس في الساعة 19,00 ت غ الجمعة استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من خمسة ملايين و158 ألفا و750 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و937 ألفا و200 من هذه الحالات على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 5784 وفاة جديدة و109 آلاف و329 إصابة جديدة بالفيروس في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في هذه الساعات الأربع والعشرين هي الولايات المتحدة (1627 وفاة جديدة) والبرازيل (1188) وإسبانيا (688 بينها 632 وفاة في كاتالونيا لم تسجّل سابقا ولم يعرف تاريخها).