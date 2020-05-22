وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 329 ألفا و799 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب مصادر رسمية. وتم تسجيل خمسة ملايين و49 ألفاً و390 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس. كما تم إعلان تعافي مليون و867 ألفاً و800 من هذه الحالات على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 4.563 وفاة جديدة و106.338 إصابة جديدة بالفيروس حول العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في هذه الساعات الأربع والعشرين هي الولايات المتحدة بـ 1280 وفاة جديدة والبرازيل بحوالي 1000 وفاة والمكسيك بـ 424.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 93 ألفاً و863 وفاة من اصل 1562714 اصابة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 294 ألفاً و312 مصاباً.

أما ثاني دولة من حيث عدد الوفيات في العالم فهي بريطانيا إذ سجّلت 36 ألفاً و42 وفاة من أصل 250 ألفاً و908 إصابات، تليها إيطاليا بـ32 ألفاً و486 وفاة من أصل 228 ألفاً و6 إصابات، ثم فرنسا مع 28 ألفاً و215 وفاة من أصل 181 ألفاً و826 إصابة وإسبانيا مع 27 ألفاً و940 وفاة من أصل 233 ألفاً و37 إصابة.

ومن بين الدول الأكثر تضرّراً بالوباء، بلجيكا التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان بـ 79 وفاة لكل 100 ألف نسمة تليها إسبانيا بـ 60 ثم إيطاليا بـ 54 فبريطانيا بـ 53 وفرنسا بـ 43.