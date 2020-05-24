منذ أن قررت ولاية تكساس الأمريكية إعادة فتح شواطئها في 1 مايو/ أيار، تجمعت مئات العائلات بعد أسابيع من الحجر الصحي على الشواطئ لتستمتع بأشعة الشمس الدافئة.
وتقول كايلا لامبرت، وهي أم لطفلين: " أتيت إلى الشاطئ فقط للخروج من المنزل، لدي طفلان يلعبان في الماء وقد سئمنا من البقاء في المنزل. ليس هناك الكثير للقيام به. لذلك جئت إلى الشاطئ. "
وبالرغم من أن شواطئ ولاية تكساس معروفة بازدحامها في العطل السنوية كما في عطل نهاية الأسبوع، احترم الناس قواعد الابتعاد الاجتماعي. يقول مايكل براير، مقاول بناء:" أشعر بالأمان. حسنًا، نحن على بُعد ستة أقدام. المسافة بعيدة هنا وآمنة جدًا."
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