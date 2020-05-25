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الحكومة الأفغانية تفرج عن أول مئة سجين من طالبان (رسمي)
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الحكومة الأفغانية تفرج عن أول مئة سجين من طالبان (رسمي)
محادثة
بقلم:
Euronews
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آخر تحديث:
25/05/2020 - 13:47
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