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الحكومة الأفغانية تفرج عن أول مئة سجين من طالبان (رسمي)

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بقلم:  Euronews
الحكومة الأفغانية تفرج عن أول مئة سجين من طالبان (رسمي)
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