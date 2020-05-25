في الدنمارك .. أول عملية زرع لقلب اصطناعي بالكامل

أعلنت مجموعة "كارمات" التي تطوّر قلباً اصطناعياً بشكل كامل الاثنين عن أول عملية زرع لهذا العضو في الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراسة "بيفوت" مع تشيكيا وكازاخستان.

وأوضحت "كارمات" في بيان، أنه مع هذه العملية، أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13.

وقد أجريت الجراحة في مركز "ريغشوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن.

وأعلن عن عملية زرع القلب الاصطناعي السابقة التي أجريت في تشيكيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويهدف القلب الاصطناعي الذي طورته "كارمات" إلى تقديم بديل للقلب البشري الذي يحتاج إليه مرضى القصور في القلب.

وقفز سعر سهم المجموعة في بورصة باريس حوالى الساعة 9,55 صباحاً (07,55 بتوقيت غرينتش)، بنسبة 7,52 %.