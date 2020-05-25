بايدن في أول ظهور علني له منذ أكثر من شهرين بسبب كورونا

في أول ظهور علني له منذ بدء إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، شارك المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن اليوم الاثنين واضعا كمامة في احتفال مقتضب وضع خلاله باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأمريكيين قرب منزله.

وقال المرشح البالغ من العمر 77 عاما، الذي يلازم منذ منتصف آذار/مارس مع زوجته جيل منزلهما في ولمينغتون في ديلاوير ولم يخرجا منه سوى لنزهات منتظمة سيرا أو على دراجة هوائية، "أنا مسرور بالخروج من منزلي".

ولم يشارك بايدن في أي مناسبة عامة منذ مناظرة تلفزيونية مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في 15 آذار/مارس، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الابيض.

ولا يضع ترامب أي كمامة، واستأنف نهاية الأسبوع الفائت ممارسة الغولف بعد انقطاع لأكثر من شهرين فيما لا يزال الإغلاق يسود أنحاء مترامية في الولايات المتحدة.

وتوقفت حملة نائب الرئيس السابق باراك أوباما في شكل مفاجئ منتصف آذار/مارس، وألغي تجمع كان مقررا في أوهايو في اللحظة الأخيرة في العاشر من آذار/مارس واستبدل بخطاب في قاعة شبه فارغة في فيلادلفيا مساء اليوم المذكور، ثم عقد بايدن مؤتمرا صحافيا في أحد فنادق ولينغتون في 12 منه.

مرشج الرئاسة الأميركية جو بايدن AP Photo/Patrick Semansky

ويحاول بايدن الذي احتفل بفوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبل أكثر من شهرين، خوض حملة "من بعد" انطلاقا من استوديو داخل منزله، استعدادا لاستحقاق تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابي.

ولم يخرج بايدن وزوجته جيل من منزلهما سوى لنزهات سيرا أو على دراجة هوائية، وفق المرشح.

وتبادل بايدن الإثنين بضع كلمات مع الصحافيين من دون أن ينزع الكمامة عن وجهه. وقال مشيرا إلى قدامى المحاربين "علينا ألا ننسى أبدا تضحيات هؤلاء الرجال والنساء. علينا ألا ننسى أبدا".