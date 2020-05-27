وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 347723 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5541590 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2191200 شخص على الأقلّ. والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات الاضافية هي البرازيل (807) والولايات المتحدة (636) وإسبانيا (283). والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 98584 وفاة من أصل 1671728 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 379157 شخصاً. وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 37048 وفاة من أصل 265227 إصابة، تليها إيطاليا مع 32995 وفاة من أصل 230555 إصابة وفرنسا مع 28530 وفاة من أصل 182722 إصابة وإسبانيا مع 27117 وفاة من أصل 236259 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر 81 وفاة لكل مئة الف شخص تليها اسبانيا بـ58 وفاة وايطاليا بـ55 وفاة والمملكة المتحدة بـ55 ايضا وفرنسا بـ44. وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82992 إصابة (7 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78277 شخصاً. والثلاثاء عند الساعة 19,00 ت غ، أحصت أوروبا 173665 وفاة من أصل 2057043 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 105291 من بين 1758341 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 41665 وفاة (774772 إصابة)، وآسيا 14500 وفاة (466830 إصابة)، والشرق الأوسط 8961 وفاة (358699 إصابة)، وإفريقيا 3511 وفاة (117423 إصابة)، وأوقيانيا 130 وفاة (8491 إصابة).