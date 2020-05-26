إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 10 أيام تخليدا لذكرى ضحايا فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء الحداد الرسمي لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء تخليدا لذكرى ضحايا فيروس "كوفيد_19" الذي أودى حتى تاريخ اليوم بحياة حوالي 30 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "الحداد الرسمي على ذكرى ضحايا كوفيد 19 يبدأ غدًا في بلدنا".

لاتخاذ هذا القرار، انتظرت الحكومة الإسبانية أكبر مدنها وأكثرها تضررا جراء الوباء، مثل مدريد وبرشلونة حتى تستكمل تدابير رفع القيود المشددة التي فرضتها السلطات قبل نحو شهرين.

من جانبها، قالت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، في كلمة جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كافة المؤسسات العامة في البلاد.

وخلال هذه المدة، سيتم تنظيم مراسم رسمية يقودها الملك فيليبي السادس. لم يتم تحديد موعدها بعد، لتأبين ضحايا فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية،