يشهد قصر فرساي في فرنسا جملة من التحضيرات حيث من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الزوار بعد حوالي شهرين من إغلاقه في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واعتاد القصر العريق الذي يعتبر أحد أشهر القلاع التاريخية في العالم، أن يستقبل ما لا يقل عن 10 ملايين زائر كل عام، ولكن منذ الـ 13 مارس-آذار تمّ إغلاقه بسبب وباء الفيروس التاجي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها القصر فريق تصوير منذ بداية الحجز الصحي الذي فرضه وباء كوفيد-19.

ليونيل أرساك المسؤول عن التراث بقصر فرساي أعرب عن حزنه بسبب غياب السياح لكنه أكد ثقته بعودة الزوار إلى القصر مستقبلا.

ويبدو أن الحياة عادت من جديد داخل القصر حيث تمّ نقل جميع الأثاث إلى وسط معرض القصر، وقد استفاد الفريق العامل من فترة الحجز الصحي للاعتناء بالمكان وتنظيف المرايا والأثاث من الغبار وتلميع الزخارف المنحوتة بدقة.

ومن المقرر أن تظل أبواب قصر فرساي مغلقة أمام الزوار إلى غاية الـ 15 يوليو-تموز، وإعادة الافتتاح لا تزال افتراضية، إذ يعتمد ذلك على قرارات السلطات وتطور الوضع.