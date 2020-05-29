أسدان يهاجمان عاملة في حديقة حيوانات بأستراليا

هاجم أسدان عاملة كانت تنظف حظيرتهما في حديقة حيوانات أسترالية الجمعة ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة في الرأس والرقبة، وفق ما أعلنت الشرطة.

ونقلت العاملة البالغة من العمر 35 عاما جوا إلى مستشفى بعد تعرضها للهجوم صباح الجمعة في حديقة حيوانات "شولهافن" على بعد حوالى 160 كيلومترا جنوب سيدني.

Before the brother pounced and after #shoalhavenzoo #lioncubs #africanlion #hesmybrother #soihavetolovehim Publiée par Shoalhaven Zoo sur Dimanche 9 février 2020 الأسود في حديقة حيوانات شولهافن

وقال المسعفون إن المرأة في حال حرجة لكنها مستقرة. وأغلقت حديقة الحيوانات الأسترالية هذه في 25 مارس مع فرض قيود على التجمعات العامة بهدف لجم تفشي وباء كوفيد 19.

وقالت محطة "ايه بي سي" إن حديقة الحيوانات كانت مسرحا لهجوم تمساح في العام 2014 عندما جر تمساح يبلغ طوله 3,7 أمتار مربيه إلى مستنقع أمام حوالى 60 متفرجا، لكن الحيوان أطلق سراح الرجل الذي اصيب بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث الأخير.