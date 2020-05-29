تبرئة أسترالي اقتحم المنزل الخطأ لتلبية رغبة عميله الجنسية

برأت محكمة أسترالية في ولاية نيو ساوث ويلز رجلاً من اثنين اقتحما منزلاً لتلبية رغبة عميل أرادهما أن يكبلا يديه ويداعباه باستخدام عصا مكنسة أثناء ارتدائه سرواله الداخلي.

وبدأت القصة في يوليو – تموز من العام الماضي باتفاق رجل مع المتهم تيرينس ليروي ورجل آخر عبر موقع فيسبوك من أجل قيامهما باقتحام منزله وتنفيذ المهمة الجنسية بعدما أكد لهما أنها واحدة من رغباته الجنسية التي يحلم بتحقيقها.

وقال القاضي إن مستأجر الرجلين كان على استعداد لدفع مبلغ 5000 دولار أسترالي (حوالي 3000 يورو) إذا أرضته الخدمة المقدمة.

إلا أن الرجل قام بتغيير عنوان منزله دون إخطار المتهمين فما كان منهما سوى التوجه إلى العنوان الخاطئ ليجدا رجلاً آخر غير الذي اتفقا معه.

واستيقظ صاحب المنزل الخطأ ليجد الإثنين أعلى فراشه حاملين مناجل من أجل تنفيذ المهمة المتفق عليها ولكنهما سرعان ما انتبها للخطأ الواقع واعتذرا له قبل ان يغادرا المنزل.

وتوجه الرجلان إلى عنوان مستأجرهما الجديد قبل أن تداهمه الشرطة وتلقي القبض عليهما.

وحكم القاضي بأن الأدلة لا تشير إلى أن أفعال الرجلين كانت متعمدة.

وقال محامي ليروي إن الأمر "كان اتفاقًا تجاريًا لربط رجل شبه عاري في سرواله بمكنسة".