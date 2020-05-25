انتخاب متحول جنسي لأول مرة لمنصب عمدة مدينة في تاريخ فرنسا

سكان بلدة فرنسية صغيرة، يسجلون سابقة بإجماعهم على انتخاب متحولة جنسية لتولي عمادة بلدتهم.

ماري كاو، التي ربحت الانتخابات في بلدة تيلوي لي مارشيان، الواقعة شمال فرنسا، قالت إن فكرة جنسها لم تشكل عقبة في حملتها الانتخابية، وأن من صوت لها اختارها بسبب برنامجها الاجتماعي الذي كان محور حملتها.

وقالت:"لن يصوت الناس لي لأنني متحولة، أو غير متحولة، بل يصوتون لبرنامجي الانتخابي، ولقيمته بالنسبة لهم، وسكان البلدة يريدون التغيير".

ماري كاو، التي تعمل كمديرة أعمال، وتتمتع بخلفية في مجال الزراعة والاستدامة، تعيش في هذه البلدة منذ نحو عشرين عاما، وستواجه تحديات كبيرة خلال تبوئها أول منصب سياسي لها.

ونوهت كاو إلى أن أولى مشكلاتها هي ميزانية غير موجودة، ومدرسة لم تفتح أبوابها بعد، وتحديات تتعلق بتفشي وباء كورنا.

هيرفي فونتانيل، أحد سكان القرية أكد أن جنس كاو لم يكن مهما بالنسبة للمصوتين لها، فقد عاشت في بلدتهم منذ نحو عشرين عاما، ويمكن متابعة نشاطها وأعمالها.

ومنذ بداية رحلة تحولها، قبل حوالي 15 عاما، عاشت كاو دون أن تشعر بتمييز في القرية، وقالت:"إنه أمر نادر، الناس طيبون، لكن طبعا توجد بعض العيوب".

ماري مكاو أصبت أول متحولة جنسيا تنتخب عمدة في فرنسا FRANCOIS LO PRESTI/AFP

وترى كاو أن انتخابها لهذا المنصب فرصة لإظهار أن المتحولين جنسيا قادرون على الحصول على حياة طبيعية، بمختلف جوانبها الاجتماعية والسياسية.

وزيرة الدولة للمساواة مارلين شيابا قالت في تغريدة:"إن محاربة المخاوف من المتحولين جنسيا يتطلب ممارسة الحياة السياسية وتحمل الأعباء، تهانينا لماري كاو".