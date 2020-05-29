كورونا يضرب قطاعا حيويا في بؤرته الجديدة

تسبب فيروس كورونا في البرازيل، بوفاة عدد من الممرضات أكثر من أي بلد آخر، بحسب ما ذكر المجلس الدولي للممرضات.

ولم يقدم المجلس أرقاما دقيقة عن عدد حالات الوفاة في قطاع التمريض بالبرازيل، لكن مدير الاتصالات بالمجلس ريتشارد إيليوت، قال إن المجلس بصدد تحديث بياناته، وإصدار بيان جديد حول عدد الوفيات في قطاع التمريض حول العالم خلال الأسبوع القادم.

وبحسب بيان صادر من الهيئة الفيدرالية للتمريض في البرازيل فان حالات الوفاة بين الممرضين والممرضات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 157 حالة، وأكدت الهيئة أن حالات الوفاة في قطاع التمريض لا تزال في ارتفاع.

وسجلت البرازيل التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية، الخميس أكثر من ألف وفاة وعددا قياسيا من الإصابات في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في ثاني بلد من حيث عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، إن 26 ألفا و417 إصابة سجلت ليرتفع المجموع إلى 438 ألفا و238. وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,7 مليون.