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بلجيكا

نسبة التضخم في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوياتها في أيار/مايو

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بقلم:  يورونيوز
المفوض الأوروبي للتجارة الداخلية والمفوض الأوروبي للاقتصاد
المفوض الأوروبي للتجارة الداخلية والمفوض الأوروبي للاقتصاد   -   حقوق النشر  Olivier Matthys/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" الجمعة في تقدير أولي أن معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو تباطأ مجدداً في مايو ليبلغ 0,1%، بسبب انهيار أسعار النفط بشكل أساسي.

وفي مارس، في بداية فرض تدابير العزل للحدّ من تفشي الوباء في الدول الـ19 في منطقة اليورو، كانت نسبة التضخم 0,7%. وتراجعت إلى 0,3% في أبريل.

ويُفسّر التراجع المتواصل بشكل أساسي بانهيار أسعار النفط التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 12% في مايو. وتراجعت أسعار النفط الخام خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، حتى أنها سجّلت معدلات ما دون الصفر لوقت وجيز، بسبب توقف العجلة الاقتصادية العالمية بشكل مفاجئ جراء تدابير العزل.

وبقيت نسبة التضخم الأساسي (من دون النفط والمنتجات الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ - التي تستثني خصوصاً المنتجات ذات الأسعار المتقلبة) مستقرة في مايو في منطقة اليورو على نسبة 0,9%، على غرار الشهر السابق.