وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 357,311 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الخميس الساعة 19,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية. ورصد ما يزيد عن 5,747,100 إصابة رسميا في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، فيما شفي ما لا يقل عن 2,296,900 مريضا اليوم. غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة سوى للحالات الخطيرة، فيما تستخدم دول أخرى الاختبارات بشكل أولي لتتبع المصابين، ولا تملك العديد من الدول الفقيرة سوى قدرات محدودة لإجراء فحوص.