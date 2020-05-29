تويتر ينشر تحذيرا غير مسبوق على إحدى تغريدات ترامب

نشر موقع تويتر اليوم الجمعة تحذيراً غير مسبوق بشأن محتوى إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي هدد فيها بإطلاق النار على متظاهري ولاية مينيسوتا الذين يحتجون على مقتل مواطن أسود البشرة على يد الشرطة.

ووضع موقع التواصل الاجتماعي الشهير إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة ترامب بشأن أحداث مينيابوليس.

ويأتي التحذير بعد يوم من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وقال الموقع في رسالته التحذيرية المصاحبة لتغريدة ترامب: "انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر عن تمجيد العنف. ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه قد يكون في المصلحة العامة أن تبقى التغريدة متاحة".

تحذير تويتر بشأن تغريدة ترامب تويتر

وهدد ترامب في تغريدته بإطلاق النار على من يتجه إلى نهب المحلات التجارية في خضم المظاهرات الدائرة إثر مقتل جورج فلويد.

وقال ترامب في تغريدته إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له ان الجيش سيدعمه في إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة.