واشنطن توافق على صفقة بيع صواريخ للكويت بقيمة 1,4 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس أنّها وافقت على بيع 84 من أحدث جيل من صواريخ باتريوت للكويت، إضافة إلى مجموعة معدّات هادفة إلى تحديث الأنظمة المضادّة للصواريخ في الإمارة، وذلك بإجمالي 1,425 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان إنّ عمليّة البيع هذه "ستدعم السياسة الخارجيّة والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يُمثّل قوّةً مهمّة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى أنّ صواريخ باتريوت باك-3 "ستُحسّن قدرة الكويت على الاستجابة للتهديدات الحاليّة والمستقبليّة، وضمان أمن بنيتها التحتيّة للنفط والغاز"، في إشارة إلى الاعتداءات الصاروخيّة التي طاولت في أيلول/سبتمبر 2019 منشآت نفط سعوديّة ونسبتها واشنطن إلى إيران.

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ84 والأجزاء المصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع الأميركية لوكهيد مارتن، 800 مليون دولار.

أمّا عقد الصيانة والتّدريب والمساعدة التقنيّة التي ستُقدّمها لوكهيد مارتن ومقاول الدفاع رايثيون، فتبلغ قيمته 425 مليون دولار. ويُضاف إليه عقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار لإصلاح معدات قديمة.