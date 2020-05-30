رحيل الممثل المصري حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاماً

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثل حسن حسني الذي توفي مساء الجمعة عن عمر يناهز 88 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وامتد مشوار حسني الفني لأكثر من 60 عاماً شارك خلالها في العديد من أشهر الأعمال الفنية في المسرح والدراما والسينما المصرية.

ووُلد حسني في القاهرة في 15 أكتوبر – تشرين الأول عام 1931 وبدأت رحلته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي بالانضمام لفرق "المسرح العسكري" و"المسرح القومي" و"مسرح الحكيم".

وبدأ بزوغ اسم حسني سينمائياً بعد تقديمه لأدوار صغيرة لكنها حظت بأهمية مثل دوره في أفلام مثل "الباب المفتوح" (1963) و"أميرة حبي أنا" (1974) و"الكرنك" (1975).

وشارك حسني في بعض من أهم الأعمال التلفزيونية المصرية مثل "زينب والعرش" (1979) وأبنائي الأعزاء شكراً (1979) ورأفت الهجان (1990) والمال والبنون (1993) من بين أعماله المتنوعة.

وذاع صيت حسني مع انطلاق الألفية الجديدة بمشاركته نجوماً صاعدين مثل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي ببطولة أفلام وهو ما جعله أحد أهم الأسماء الفنية المشاركة فيما سُمي آنذاك بموجة "السينما الشبابية".

ومن أهم ما يميز حسني استدامة مشاركاته الفنية عبر أكثر من ستة عقود حيث جاء آخر عمل تلفزيوني له عام 2018 وشارك الممثل أحمد حلمي في بطولة فيلم "خيال مآتة عام 2019.