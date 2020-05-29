شاهد: المصلون في إسطنبول يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الفاتح بعد نحو شهرين من الإغلاق

عاود المصلون إلى المساجد لتأدية صلاة الجمعة في مسجد الفاتح في إسطنبول حيث تواصل تركيا تخفيف إجراءات الإغلاق من خلال إعادة فتح أماكن العبادة جزئيًا. وأقام العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد صلاة الجمعة الجماعية لأول مرة منذ منتصف مارس/ آذار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن الخميس أن تركيا ستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي بداية من يوم الإثنين بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على السفر بين المدن كإجراء إضافي ضمن تدابير تخفيف الحجر المفروض بسبب الفيروس التاجي.

وأغلقت البلاد المطاعم والمقاهى وأماكن التجمع الأخرى في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي بعد تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 4500 شخص تقريباً. كما أمرت تركيا بحظر السفر بين المدن في أوائل أبريل/ نيسان.

وبعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن الحظر المفروض على السفر ما بين المدن سيتم رفعه اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران المقبل، لكنه حذر في نفس الوقت بقوله "إذا رأينا أي شيء سلبي، فيمكننا إعادة فرض القيود".

وسيتم فتح المقاهي والمطاعم والمكتبات اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران المقبل وكذلك الشواطئ والحدائق. كما سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق والحفاظ على إجراءات غلق الحانات والنوادي الليلية.