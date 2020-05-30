خاصية جديدة: تويتر يتيح برمجة التغريدات لـ 18 شهراً

بعد طول انتظار أصبح بإمكان أصحاب حسابات تويتر برمجة رسائلهم مسبقا.

الوظيفة الجديدة دخلت حيز الخدمة الجمعة على الرغم من الطلب الملح من العديد من المستخدمين منذ مدة. لم يعرض تويتر خدمة برمجة نشر التغريدات مسبقا. الشبكة الاجتماعية طرحت الوظيفة الجديدة في واجهة الإنترنت الخاصة بها والتي بفضلها يمكن للمستخدمي الشبكة برمجة الرسائل حتى 18 شهراً مقدماً.

هذه الخدمة الجديدة تسمح لك بكتابة تغريدة ثم جدولة نشرها في وقت لاحق، حتى 18 شهراً. هذا الخيار مستوحى بشكل مباشر من ما تقدمه أداة تويت داك TweetDeck، التي تنتمي إلى تويتر، والتي غالباً ما يستخدمها المحترفون.

تويتر تويتر

لكن لم يعلن الموقع الاجتماعي عن توفير هذه الوظيفة على تطبيقها على الهواتف الذكية.

لتحديد موعد نشر التغريدات مسبقا وبرمجتها، يحتاج المستخدم فقط إلى تسجيل الدخول إلى حسابه من متصفح إنترنت على جهاز الحاسوب في نافذة كتبة تغريدة ثم يتم تحديد رمز التقويم على يمين العلامة المخصصة للرموز التعبيرية. عندها تفتح نافذة جديدة لتحديد تاريخ النشر وتوقيته. وبمجرد الانتهاء من العملية ما على المستخدم سوى النقر فوق زر "تأكيد".

تويتر تويتر

يوفر تويتر للمستخدم إمكانية عرض جميع التغريدات المجدولة، وعلى المستخدم فقط إنشاء تغريدة جديدة، حتى فارغة، من أجل العودة إلى القائمة التي تهدف إلى اختيار وقت البث.

تعرض هذه النافذة رابطًا لقائمة التغريدات المجدولة.

كما أصبح تويتر يتيح أيضاً الاطلاع على قائمة الرسائل المحفوظة كمسودة، والتي يمكن القيام بها الآن من جهاز الكمبيوتر فقط. وللقيام بذلك يجب النقر على علامة إغلاق النافذة وبمجرد كتابة الرسالة تعرض المنصة حفظها في ملف خاص.