"العدالة لجورج فلويد" خلال مباراة دورتموند ومونشنغلادباخ ضمن البندسليغا

انضم كل من المغربي أشرف حكيمي والإنجليزي جايدون سانشو والفرنسي ماركوس تورام إلى لائحة رياضيين كثر أعربوا عن تضامنهم مع الأمريكي جورج فلويد الذي لقي حتفه الإثنين على يد الشرطة في مينيابوليس، وذلك خلال احتفالهم بالتسجيل لصالح فريقيهما بوروسيا دوروتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في انتصاريهما الاستعراضيين الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأبقى دورتموند على آماله الضئيلة باحراز اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع بادربون متذيل الترتيب 6-1 بفضل ثلاثية سانشو، فيما صعد مونشنغلادباخ الى المركز الثالث موقتا بفوزه على أونيون برلين 4-1 بفضل ثنائية تورام.

ودخل دورتموند ملعب "بنتيلر ارينا" الذي غاب عنه الجمهور، على غرار جميع الملاعب الأخرى بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو يبحث عن تعويض الخسارة المكلفة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على أرضه ضد غريمه بايرن ميونيخ (صفر-1)، ما سمح للنادي البافاري بتوسيع الفارق الى 7 نقاط.

ووصل الفارق بين الغريمين الى 10 السبت بعد الفوز الكاسح الذي حققه بايرن على فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف لصفر، إلا أن رجال السويسري لوسيان فافر أعادوه الى 7 قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وللمرة الثانية، عج ملعب "بوروسيا بارك" بـ 13 ألف مشجع افتراضي لمونشنغلادباخ وزعت مجسماتهم الورقية في أنحاء المدرجات، في محاولة لتعويض غياب الجمهور عن الملاعب بسبب "كوفيد-19".