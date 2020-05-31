التحام مركبة "كرو دراغون" التابعة لـ"سبايس إكس" بمحطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" وعلى متنها رائدان من وكالة الفضاء الأمرdكية "ناسا" الأحد بمحطة الفضاء الدولية. وبدأ التحام المركبة والمحطة عند الساعة 10,16 بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة (14,22 ت غ)، واستغرق استكماله بضع دقائق.

ويتواجد على متن المركبة الرائدان بوب بنكن وداغ هيرلي، وهما مخضرمان في برنامج المكوكات الفضائية الذي أوقف في العام 2011. وأبلغ أحدهما مركز المراقبة بـ"اكتمال الالتحام". وقال "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا صغيرا من هذا الجهد الذي استغرق تسع سنوات منذ آخر مرة التحمت فيها مركبة فضائية أميركية بمحطة الفضاء الدولية".

وبعد الالتحام سيتم ضغط الممر الذي يربط المركبة بالمحطة في عملية تستغرق نحو ساعة، يمكن بعدها فتحه.