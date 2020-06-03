لافتات على منازل مصابين بكورونا في بوليفيا

ستلجأ سلطات مدينتي لاباز وإل ألتو في بوليفيا إلى وضع لافتة على منازل مصابين بكوفيد-19 يرفضون التزام الحجر الصحي مع حصول انتهاكات كثيرة للإجراءات الصحية من قبل مرضى.

وقال وزير الأشغال العامة إيفان أرياس "بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الرافضين عزل أنفسهم، سنضع لافتة على منزلهم كتب عليها "كوفيد-19 موجود هنا".

ووافقت على مشروعه مدينتي لاباز وإل ألتو الكبيرتان. وتحدث أرياس عن حالات كثيرة تنتهك فيها إجراءات العزل من قبل مرضى مصابين بكوفيد-19 ذاكرا عائلة كانت على بينة بأنها مصابة ووقعت على إعلان شرف يؤكد عكس ذلك لتتمكن من الصعود إلى طائرة تقوم برحلة داخلية.

وبعد ذلك وضع طاقم الطائرة برمته في الحجر الصحي.

وأكد "لا يمكننا تحمل أن يعرض أناس لا يتحلون بالمسؤولية حياة الشعب للخطر". وسجلت أكثر من 10500 إصابة بفيروس كورونا في بوليفيا وأكثر من 300 حالة وفاة فيما عدد سكان البلاد 11 مليونا.