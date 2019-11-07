تواصلت الاشتباكات العنيفة في بوليفيا بين أنصار الرئيس إيفو موراليس وأنصار المرشحين الآخرين للرئاسة في مدينة كوتشابامبا يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. واستخدم أنصار موراليس العصي وقاموا بقذف الحجارة في حين بقيت الشرطة تفصل بين الطرفين. ويشكك المعارضون بنتائج انتخابات 20 تشرين الأول/ أكتوبر التي أظهرت فوز موراليس بهامش كبير بما يكفي لتجنب جولة إعادة يواجه فيها معارضة موحدة، فيما يتهم موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، المعارضة بمحاولتها القيام بانقلاب.
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