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شاهد: استمرار الاشتباكات في مدن بوليفيا بين مؤيدي الرئيس موراليس ومعارضيه

تواصلت الاشتباكات العنيفة في بوليفيا بين أنصار الرئيس إيفو موراليس وأنصار المرشحين الآخرين للرئاسة في مدينة كوتشابامبا يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. واستخدم أنصار موراليس العصي وقاموا بقذف الحجارة في حين بقيت الشرطة تفصل بين الطرفين. ويشكك المعارضون بنتائج انتخابات 20 تشرين الأول/ أكتوبر التي أظهرت فوز موراليس بهامش كبير بما يكفي لتجنب جولة إعادة يواجه فيها معارضة موحدة، فيما يتهم موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، المعارضة بمحاولتها القيام بانقلاب.

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