شاهد: رئيس شرطة هيوستن يطلب من ترامب أن "يبقي فمه مغلقاً"

رد رئيس شرطة هيوستن على تهديد دونالد ترامب بنشر قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة بمطالبته الرئيس الأمريكي بإبقاء فمه مغلقاً.

وهدد ترامب بتدخل قوات الجيش في الولايات الأمريكية، التي تشهد احتجاجات عنيفة منذ أكثر من أسبوع، إذا لم يتمكن حكام تلك الولايات من السيطرة عليها عبر "ملاحقة والقبض على وسجن المحتجين".

وقال آرت أسيفيدو، رئيس شرطة هيوستن بولاية تكساس، لشبكة سي إن إن: "دعوني فقط أقول هذا لرئيس الولايات المتحدة بالنيابة عن رؤساء الشرطة في هذا البلد، أرجوك، إن لم يكن لديك كلاما بناء لتقوله فأبق فمك مغلقاً".

وأضاف: "لأنك تعرض رجالا ونساء في بداية عشرينياتهم للخطر. الأمر لا يتعلق بالسيطرة بل بكسب العقول والقلوب".

وطبقاً لأسيفيدو، يجب على ترامب التصرف كرئيس دولة وليس كمقدم لبرنامج "المتدرب" التلفزيوني الذي قدمه وأنتجه ترامب قبل انتخابه رئيساً، وأضاف: "هذه ليست هوليوود. هذه هي الحياة الحيقيقية وحياة (الناس) الحقيقية معرضة للخطر".

وقضى فلويد في 25 أيار/مايو في مدينة مينيابوليس وهو يكرر عبارة "لا يمكنني التنفس" فيما كان مثبتاً على الأرض ويركع فوق رقبته شرطي أبيض من دون أن يتدخل رفاقه.

وتنتشر الاضطرابات مذاك إلى أن عمت أكثر من مئة مدينة أمريكية، مترافقة مع آلاف التوقيفات وعدد من القتلى دون مؤشرات على تراجعها.