الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل من سوريا ويضبط كمية من المخدرات

أعلن الجيش الأردني الثلاثاء أن حرس الحدود الأردني أحبط محاولتي تسلل من الأراضي السورية وأعتقل شخصين وصادر كمية من المخدرات.

ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة على إحدى واجهاتها أمس الاثنين، محاولتي تسلل لمجموعة من الأشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض على اثنين وإصابة أحدهم وتراجع باقي الأشخاص إلى داخل العمق السوري".

وأوضح المصدر إنه "بعد تفتيش المنطقة والأشخاص، تم ضبط 1272 كف حشيش، ورشاش نوع كلاشنكوف"، مشيرا إلى "تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

شدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الازمة في سوريا في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل الى الأراضي السورية للقتال هناك، كما اعتقل وسجن العشرات من تجار المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها الى السجن لثلاث سنوات.