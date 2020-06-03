هل يكفي التثبت من درجة حرارة الموظفين حتى يكون مكان العمل آمنا؟ كلا، ليس تماما. إن إجراء التثبت يمكن أن يساعد في تقليص خطر العدوى بمرض كوفيد-19، ولكنه ليس الاجراء الوحيد الذي يضمن سلامة الموظفين.

إن بعض المشغلين يتبعون توجيهات البيت الأبيض لقياس درجة حرارة الموظفين يوميا، عسى يساعد ذلك في الحد من انتشار العدوى بالفيروس.

ولكن فحص الموظفين بالأشعة لمعرفة مدى وجود الحمى من عدمها لا ينفي المخاطر، فالناس الحاملين للفيروس يمكن أن يتسببوا بالعدوى للآخرين دون أن تظهر عليهم علامات الحمى، لذلك من المهم بالنسبة للمشغلين أن يزيدوا مساحة التباعد بين العملة، وأن ينظفوا مساحات العمل بمواد التطهير، ويشجعوا على غسل اليدين.

ويمكن ان تقاس درجة حرارة الشخص بواسطة جهاز يعمل بالأشعة تحت الحمراء، يوجه على مستوى جبين الشخص، ويمكن للعملة أن يستعملوا تلك الأجهزة لمعرفة درجات الحرارة الخاصة بهم، مع استعمال مطهر الأيدي قبل عملية التثبت وبعدها.

ومع ذلك فإن مدى دقة الجهاز الحراري المزود بالأشعة تحت الحمراء قد تفقد، بوجود عصابات الرأس التي تجعل الشخص يشعر بارتفاع لدرجة الحرارة، أو بوجود مناديل تجميل تجعل الجلد أكثر برودة، بحسب إدارة الغذاء والأدوية في الولايات المتحدة.