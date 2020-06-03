القضاء الأمريكي يعيد النظر في قضية فلويد ويصدر مذكرات توقيف بحق 3 ضباط شرطة إضافيين

أعاد القضاء الأميركي تصينف "وفاة" جورج فلويد كـ"جريمة قتل" من الدرجة الثانية، بعدما صنّفها سابقاً من الدرجة الثالثة (أي قتل غير متعمّد) ما أثار غضب الشارع المتظاهر احتجاجاً على العنف والعنصرية.

وأعلن مدعي عام ولاية مينيسوتا، مساء الأربعاء، إصدار مذكرات توقيف بحق الشرطيين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الرابع (المتورط مباشرة في الجريمة).

وقالت وكالة فرانس برس إن القضاء وجه كذلك اتهاماً لعناصر الشرطة الثلاثة الآخرين الذين كانوا موجودين عند وقوع الجريمة.

وأعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إيمي كلوبوشار الأربعاء أن المدعي الذي يحقق في وفاة فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضاً إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020

وكتبت كلوبوشار على تويتر أن "مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضاً إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة " أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء".

وكان شوفن اتهم الاسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.