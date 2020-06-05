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البحرين

إيقاف العداءة البحرينية وبطلة العالم سلوى عيد ناصر مؤقتاً بسبب خرقها قواعد المنشطات

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بقلم:  يورونيوز
العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، بطلة العالم في قطر
العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، بطلة العالم في قطر   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أوقفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 م ضمن بطولة العالم في الدوحة في تشرين الأول/اكتوبر 2019، موقتا لأنها لم تحترم واجباتها بشان قوانين مكافحة المنشطات في ما يتعلق بمكان تواجدها.

ودخلت سلوى عيد ناصر وصيفة بطولة العالم عام 2017 في نسخة لندن ايضا، التاريخ عندما سجلت ثالث اسرع توقيت في كل الأزمنة بتسجيلها 48,14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة وراء الألمانية الشرقية ماريتا كوخ بتوقيت 47,60 ثانية والتشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا يتوقيت 47,99 ثانية.

وكانت العداءة النيجيرية الأصل البالغة من العمر 22 عاما حصلت على الجنسية البحرينية في العام 2014 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.