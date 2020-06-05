وزارة الدفاع الفرنسية تؤكد أن قواتها قتلت زعيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية مساء اليوم الجمعة خبر مقتل زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومجموعة من المقربين منه بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إن القوات الفرنسية المسلحة قتلت الجزائري عبد المالك درودكال أمس الخميس، الذي يقود مجموعة من التنظيمات المتطرفة في المنطقة على رأسها "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".

وكانت فرانس برس ذكرت أن أبو مصعب عبد الودود، أي عبد المالك درودكال، قتل أمس في شمال غرب مدينة تيساليت في مالي. وأضافت بارلي أن عدداً من المقربين منه "تم تحييدهم".