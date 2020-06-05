مايكل جوردن يتبرع بمئة مليون دولار لمنظمات مكافحة التمييز

تبرع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن بمئة مليون دولار لمنظمات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، في ظل موجات احتجاج في مختلف أنحاء البلاد على تسبب الشرطة بقتل المواطن الأسود جورج فلويد.

وقال بطل الدوري 6 مرات في التسعينيات مع شيكاغو بولز الجمعة في بيان إن علامته التجارية ستوزع المبلغ على مدى عشر سنوات لمنظمات مختلفة في محاولة لمعالجة "العنصرية المتأصلة". وكتب جودن في بيان نشرته علامته "نحن في عام 2020، وتضم عائلتنا جميع أولئك الذين يتطلعون إلى أسلوب حياتنا. على الرغم من أن الكثير قد تغير، إلا أن الأسوأ يبقى على حاله.

وأضاف البيان مسألة الحياة السوداء، هذا ليس ادعاء مثير للجدل. وطالما أن هذه العنصرية المتأصلة التي تتسبب في إفلاس مؤسسات بلادنا لم يتم القضاء عليها بالكامل، فسوف نواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود.

نعلن اليوم أن مايكل جوردان وجوردان براند سيتبرعان بمبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة للمنظمات المكرسة لضمان المساواة العرقية ، والعدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى التربية