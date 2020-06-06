فيروس كورونا: آخر المستجدات حول العالم لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ392.878 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر. وتم تسجيل أكثر من 6.696.690 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2.886.800 مصاب على الأقل من هذه الحالات. وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 108.708 من بين 1.883.656 إصابة. وأعلن تعافي 485 الفا وشخصين على الأقل. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا هي المملكة المتحدة بـ40.261 وفاة من بين 283.311 إصابة، تليها البرازيل مع 34.021 وفاة (614.941 إصابة) ثم إيطاليا مع 33.774 وفاة (234.531 إصابة) وفرنسا 29.111 وفاة (190.052 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين باستثناء ماكاو وهونغ كونغ عن 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83.027 إصابة، بينما تعافى 78.327 مصاباً. وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا حتى الجمعة الساعة 19,00 ت غ 182.440 وفاة. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 116.459 وفاة (1.977.983 إصابة). وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 60.540 وفاة (1.201.871 إصابة). وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18.261 (638.309 إصابات)، وفي الشرق الأوسط 10.172 وفاة (455.923 إصابة)، وفي إفريقيا 4.875 وفاة (176.016 إصابة)، وفي أوقيانيا 131 وفاة (8632 إصابة)