تظاهر المئات من المكسيكيين الغاضبين الخميس في مدينة غوادالاخارا بولاية جاسيلكو احتجاجاً على مقتل رجل أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه لعدم ارتدائه القناع الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة يظهر استخدام أفراد الشرطة العنف أثناء توقيف جيوفاني لوبيز أمس وسط مطالبات المارة بالرفق به دون جدوى.

ونُقل لوبيز بعد ساعات من توقيفه إلى المستشفى للعلاج حيث أعلنت وفاته.

واتجه المتظاهرون صوب مبنى بلدية الولاية للمطالبة بالقصاص لموته كما قام البعض منهم باقتحام المبنى عنوة ورش جدرانه بشعارات تدين عنف الشرطة.

وأشعل آخرون النار بسيارتين تابعتين للشرطة بالمنطقة ذاتها.

ولم يتم توقيف أي من الشرطيين المتورطيين في الواقعة حتى الآن إلا أن النائب العام للولاية أعلن أنهم وضعوا قيد التحقيق.

ووصف إنريكي ألفارو، حاكم الولاية، وفاة لوبيز بالـ"العمل الوحشي" ووعد بالخروج بنتائج من التحقيق "في غضون ساعات".