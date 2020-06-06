المشتبه به في قضية مادلين ماكان قد يكون مرتبطاً باختفاء فتاة أخرى

يحقق مدعون ألمان في ما إذا كان الرجل الذي يشتبه في ضلوعه في قضية فقدان الفتاة البريطانية مادلين ماكان خلال تمضيتها إجازة في البرتغال مع عائلتها قبل 13 عاما قد يكون على صلة أيضاً باختفاء طفلة أخرى في ألمانيا.

وقد أثارت الشرطة الآمال هذا الأسبوع في أن اللغز الذي استمر عقداً حول "مادي" البالغة من العمر ثلاث سنوات قد يُحل أخيراً بعدما كشفت أنها تحقق مع رجل ألماني يبلغ من العمر 43 عاماً بشأن اختفائها من المنتجع البرتغالي برايا دا لوز في العام 2007.

وهذا المشتبه به الذي أطلقت عليه وسائل إعلام ألمانية كريستيان بي، لديه تاريخ طويل من الجرائم الجنسية السابقة بما فيها الاعتداء على الأطفال والاغتصاب.

ويبحث المدعون الآن في ما إذا كان يمكن ربط الرجل باختفاء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى إنغا من مدينة شونبيك في ساكسونيا أنهالت في العام 2015.

واختفت إنغا بدون أي أثر في الغابة أثناء نزهة مع عائلتها.

ووفقاً لصحيفة "فوكشتيمه" المحلية، كان المشتبه به يملك عقاراً في المنطقة حيث اختفت إنغا وكان في المنطقة خلال الفترة التي اختفت فيها.

اختفاء مادلين

واختفت مادلين ماكان من غرفتها في الثالث من أيار/مايو 2007 بعد بضعة أيام من عيدها الرابع في منطقة برايا دا لوز الصغيرة في جنوب البرتغال حيث كانت تمضي إجازة مع عائلتها، فيما كان والداها يتناولان العشاء مع بعض الأصدقاء في أحد المطاعم القريبة.

وقد أثار اختفاؤها واحدة من أكبر عمليات البحث من نوعها في السنوات الأخيرة.

ورغم التحقيق مع مجموعة واسعة من المشتبه بهم وطرح نظريات مختلفة حول ما حدث، لم تتم إدانة أي شخص بتهمة اختطافها ولم يعثر على أي أثر لها.

وقال روجيريو ألفيس المحامي البرتغالي لعائلة ماكان لوكالة فرانس برس الجمعة إن التحقيقات الجديدة "مشجعة" وتبدو "أكثر صلابة" من التحقيقات السابقة.

وأضاف "كان هناك عدم ثقة من جانب الوالدين في ما يتعلق بالمعلومات التي كُشف عنها وأنبأت بحل موعود للقضية. لكن هذه المرة، هناك بصيص من الأمل".

لكن في برايا دا لوز، ساد الشك بين السكان بشأن التقدم الذي أحرز أخيراً في القضية.

وأوضح ميغيل دومينغيز من متجره في هذه المدينة الساحلية "شاهدنا أخباراً أخرى من هذا القبيل لكن القضية ظلت غامضة".

وقال بريطاني مقيم في البلدة طلب عدم الكشف عن اسمه "لقد سئمنا. وهذا الأمر يحصل كل عام. إنه عار".

والدا ماكان يحملان صورتها أ ف ب

نداء ألماني

وأطلقت الشرطة الألمانية نداء للحصول على معلومات بشأن المشتبه به الثلاثاء، وقالت إنها تعمل على فرضية أن مادلين توفيت.

ووفقاً للشرطة، فإن المشتبه به عاش في منطقة ألغارفي (الغرب) في البرتغال بين عامي 1995 و2007.

وكان يكسب لقمة عيشه من خلال القيام بأعمال موقتة في المنطقة التي اختفت فيها مادلين، كما كان يسرق غرف الفنادق وشقق الإجازات.

ويمضي المشتبه به حالياً عقوبة السجن بتهمة تهريب المخدرات لكنه قد يحصل قريباً على إطلاق سراح مشروط لأنه أكمل ثلثي مدة العقوبة، وفقا لوثائق من محكمة العدل الفدرالية الألمانية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، يعتمد هذا القرار على نتيجة قضية أخرى ضده تتعلق باغتصاب سائحة أمريكية عمرها 72 عاماً في 2005، في برايا دا لوز حيث اختفت مادي.

ونقلاً عن وثائق تحقيق رسمية، نشرت مجلة "دير شبيغل" الجمعة مقتطفات تقشعر لها الأبدان من محادثة بين المشتبه به وصديق في العام 2013.

وجاء في تلك المحادثة أن كريستيان بي قال لأحد معارفه إنه يريد "الإمساك بشيء صغير واستخدامه لأيام بلا توقف"