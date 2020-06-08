مدرب برشلونة: ميسي جاهز لمواجهة ريال مايوركا

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزاً لخوض المباراة الأولى لفريقه برشلونة الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أكد مدربه كيكي سيتيين الأحد.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب "كامب نو" بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه الجمعة.

وقام ميسي بتدريب خاص الجمعة من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة بعد أن توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس "كوفيد-19".

وعندما سُئل السبت عبر قناة "موفيستار" التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد العودة السبت في ضيافة ريال مايوركا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، قال سيتيين "ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة (الى التمارين)".

وكشف "إنه تقلّص طفيف وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد جداً ولن يواجه أي مشكلة".

ومن المؤكد أن التوقف منذ آذار/مارس سيؤثر على لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب ابن الـ32 عاماً لستة أسابيع بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع في أواخر أيلول/سبتمبر بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.

إلا أن الإصابة لم تحل دون تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 24 هدفاً في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهماً في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكاتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهاباً، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب "كوفيد-19".

كما طمأن سيتيين جمهور "بلاوغرانا" على وضع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي حصل على الضوء الأخضر للعودة الى التمارين بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها في كانون الثاني/يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى.

وقال سيتيين "إنه أفضل مما كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى أي مدى أصبح جاهزاً بعد التوقف لفترة طويلة، وإذا كان جاهزا للمشاركة منذ البداية".

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس. وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم من الآن وحتى الختام الذي حُدِدَ في 19 تموز/يوليو.