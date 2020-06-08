رياضيون أميركيون ودوليون ينادون خلال مسيرات بالمساواة بين الأعراق

انضمت مجموعة جديدة من الرياضيين الأميركيين والدوليين الى الأصوات المطالبة بالمساواة العرقية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال العديد من المسيرات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، تنديدا بمصرع المواطن الأسود جورج فلويد في 25 الشهر الماضي، على يد رجل شرطة أبيض في مينيابوليس.

وشارك عدد من لاعبي ميلووكي باكس من ولاية وسكنسون، الذي كان يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية، وصاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، قبل تعليقه في آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19، في مسيرة في ميلووكي المدينة، وأبرزهم النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي ارتدى قميصا كُتِبَ عليه "لا أستطيع التنفس".

يانيس خلال الشوط الثاني من مباراة فريقة ميلووكي في دنفر - 2020/03/09 ديفيد زلبوفسكي/أ ب

وقد وُجهت الى الشرطي الأميركي الأبيض ديريك شوفين، الذي ألقى القبض على فلويد (46 عاما) وضغط بركبته على رقبته لعدة دقائق دون أن يستمع لاستغاثته وهو لا يستطيع التنفس قبل يتوفي لاحقا، تهمة القتل غير المتعمد بداية، لكن الاحتجاجات استمرت في التصاعد، وانتهت في بعض الأحيان بأعمال شغب إلى حد إعلان حظر التجول في عدة مدن، فأعاد القضاء توجيه تهمة القتل المتعمد لشوفين.

صورة ديريك شوفين من شرطة مينيابوليس والذي جثم بركبته على رقبة جورج فلويد حنى الموت أ ف ب

وقال أنتيتوكونمبو أمام متظاهرين آخرين: "نريد التغيير، نريد العدالة، لهذا السبب نحن هنا، هذا ما سنفعله اليوم. لهذا السبب سوف أسير معكم يا رفاق، أريد أن يكبر طفلي دون خوف من السير في الشارع، لا أريد أن يكون هناك كره في قلب طفلي". وشدد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي: "لا يهم اللون، نحن لسنا سودا، بيضا أو صفرا، هذا الأمر لا يهم، كلنا بشر".

وشارك في المسيرة شقيق يانيس، ثاناسيس، والعديد من لاعبي ميلووكي مثل بروك لوبيز، سترلينغ براون، دونتي ديفينتشنزو، فرانك مايسون وكام رينولدز، وقد ارتدى الجميع قمصانا كتب عليها "لا أستطيع التنفس"، في إشارة الى ما نطق به فلويد قبل وفاته.

ويوم الأربعاء، هتف نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري باسم "جورج فلويد"، خلال انضمامه مع بعض من زملائه في بطل الدوري الأميركي لكرة السلة ثلاث مرات في المواسم الأربعة الماضية، الى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية في كاليفورنيا. وبعد أن دعا بعض المتظاهرين الآخرين الى "قول اسمه"، كان كوري من بين أولئك الذين صرخوا ردا على ذلك: "جورج فلويد!".

والمسيرة التي شارك فيها أيضا لاعبو ووريرز الآخرون كلاي طومسون، كيفون لوني ودايمون لي، أقيمت في نفس المكان الذي يحتفل فيه الفريق بألقاب الدوري مع جماهيره.