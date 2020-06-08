في العاصمة البلجيكية، بروكسل خرج ما يقدر بـ 10000 متظاهر يوم الأحد ارتدى كثير منهم الكمامات وحملوا لافتات تقول "حياة السود مهمة - من بلجيكا إلى مينيابوليس" و"لا أستطيع التنفس" و"أوقفوا قتل السود". كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وسط المدينة حيث توجد العديد من المحال والمطاعم الخاصة بأشخاص من أصل أفريقي. وألقت الشرطة القبض على بعض المحتجين في وقت لاحق قدر عددهم حتى الآن بمئتين وتسعة وثلاثين شخصاً.