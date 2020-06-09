تظاهر آلاف الأشخاص في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، الأحد، تأييدا للمسيرات العالمية الرافضة للعنصرية ولعنف الشرطة، وذلك بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مينيسوتا في شهر مايو الماضي. وقد نزل المحتجون إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث قدر عدد المتظاهرين بنحو 10 آلاف شخص، واعتلى محتجون في إحدى الساحات تمثال الملك ليبولد الثاني، الذي اقترن اسمه تاريخيا بالمجازر المرتكبة فيما كان يعرف بالكونغو كينشاسا، ورفع المحتجون لافتات تشير إليه "بالقاتل"، ملوحين بعلم جمهورية الكونغو الديمقراطية.
No Comment المزيد من
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة البلجيكية
شاهد: كيف فض حرس سجن شجارا نشب بين السجناء في استراليا
شاهد: العاصفة الاستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية
شاهد: المتظاهرون المناهضون للعنصرية في روما يلتزمون الصمت لمدة ثماني دقائق
شاهد: المئات يتظاهرون ضدّ العنصرية أمام مقر السفارة الأميركية في لندن
شاهد: الجراد يجتاح الهند ويقضي على 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية
أستراليا: مقتل راكب أمواج بعد تعرّضه لهجوم من القرش الأبيض الكبير
شاهد: استمرار العودة الحذرة لأنشطة الحياة في شرق آسيا
شاهد: الفيضانات تغمر منطقة مورمانسك الروسية والقرى المغمورة
شاهد: حلوى على شكل ورق تواليت في ماليزيا والصّانع استلهم فكرته من الوباء
شاهد: عودة الأطفال إلى المدارس في اليابان وسط تدابير احترازية صارمة
شاهد: الأمطار الغزيرة تغمر ساحة سان ماركو بالبندقية
شاهد: انهيار أرضي قوي يجرف عدة منازل في القطب الشمالي النرويجي
شاهد: متظاهرون يحيون ذكرى أحداث تيانانمن في هونغ كونغ أمام "عمود العار"
شاهد: عودة الحياة لكازينوهات لاس فيغاس بعد إغلاق كورونا
شاهد: روبوت على شكل كلب يساعد على تعقيم اليدين في تايلاند
شاهد: متظاهرون في واشنطن يطالبون بتغيير القوانين لمنع حدوث جرائم مشابهة لمقتل جورج فلويد
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد
شاهد: الفلبين تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بمرافق جديدة
شاهد: احتجاجات في نيويورك على الرغم من حظر التجول