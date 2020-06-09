تظاهر آلاف الأشخاص في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، الأحد، تأييدا للمسيرات العالمية الرافضة للعنصرية ولعنف الشرطة، وذلك بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مينيسوتا في شهر مايو الماضي. وقد نزل المحتجون إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث قدر عدد المتظاهرين بنحو 10 آلاف شخص، واعتلى محتجون في إحدى الساحات تمثال الملك ليبولد الثاني، الذي اقترن اسمه تاريخيا بالمجازر المرتكبة فيما كان يعرف بالكونغو كينشاسا، ورفع المحتجون لافتات تشير إليه "بالقاتل"، ملوحين بعلم جمهورية الكونغو الديمقراطية.